Mancini ai tifosi: 'Vi ringrazio ma pago io la multa. La somma donatela in beneficenza'

31 minuti fa



Nelle ultime ore i tifosi della Curva Sud hanno partecipato a una raccolta fondi simbolica per pagare la multa di 5000 euro inflitta dal Giudice Sportivo a Gianluca Mancini in seguito all'esultanza nel derby. Una somma raggiunta in poche ore vista la grande partecipazione di gran parte dei tifosi del settore. Il difensore, che aveva sventolato una bandiera con un ratto sui colori biancocelesti, ha ringraziato con un post su Instagram: "Cari tifosi, ho letto della raccolta fondi che mi è stata inflitta. Ancora una volta ho sentito la vostra vicinanza in campo e fuori. Ovviamente ne sosterrò io le spese, ma mi piacere che parte della somma raccolta venga devoluta a la Locanda dei Girasoli, una splendida realtà che ho avuto modo di conoscere a Trigoria. Grazie a tutti e Forza Roma".