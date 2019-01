Il ricordo di Michele Scarponi, vincitore del Giro d'Italia nel 2011 e capitano dell'Astana morto nel 2017 in un incidente stradale, rivivrà sabato 19 gennaio a Filottrano con il ct della nazionale di calcio Roberto Mancini e quello degli azzurri del ciclismo Davide Cassani, ospiti della Fondazione intitolata al campione marchigiano. Presieduta dal fratello, Marco Scarponi, la Fondazione darà il via alla sua missione per la sicurezza stradale nel corso dell'iniziativa intitolata "Kilometro Zero", presentando i suoi progetti a tutta la cittadinanza. Si comincia alle 18:15 presso la sala consiliare del Municipio di Filottrano con la presentazione da parte della Fondazione dei passi fatti e degli obiettivi per il 2019. Alle 21:15 al teatro Torquis il giornalista Marino Bartoletti, grande amico della famiglia Scarponi, intervisterà Davide Cassani e Roberto Mancini. Chiude la serata il concerto della band "The Boots", con canzoni dedicate a Michele e agli anni in cui il campione ha iniziato a pedalare.