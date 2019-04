Parlando a margine di un evento organizzato dall'Atalanta nel giorno del suo compleanno il difensore italiano, Gianluca Mancini, ha parlato del suo presente in maglia nerazzurra dando alcuni indizi sul suo futuro. Ecco le parole riportate dalla Gazzetta dello Sport



L'ATALANTA - “Lavoriamo sempre per migliorare, il merito è di tutti. I gol? È un piccolo-grande traguardo personale. I gol dei difensori, aggiunti a quelli degli attaccanti, possono essere decisivi".



NAZIONALE E FUTURO - "La maglia azzurra è un orgoglio, voglio ringraziare l’Atalanta, ma è presto per dire che diventerò un punto fermo. Tanti club mi vogliono? Parlando di noi ragazzi, spesso manca l’equilibrio. Ciò che posso dire è che sto bene qui. Giocare all’estero? Perché no, ma ripeto: c’è solo l’Atalanta”