Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato intervistato da Il Messaggero su vari temi, tra cui la vicenda Nicolò Zaniolo con la Roma. Di seguito riportiamo le sue riposte.



Ha risolto i problemi con Zaccagni e Zaniolo? Si è parlato di mancanza di attaccamento alla Nazionale.



"Io non ho avuto avuto problemi: mi hanno detto che stavano male e sono andati via. L'attaccamento ce lo devono avere tutti, è normale. La Nazionale durante l'anno è un peso, poi se non convochi qualcuno per i grandi appunta menti, ci rimane male...".



Come inquadra Zaniolo nel futuro azzurro?



"Ultimamente non ce l'ho mai avuto, ma per me resta una mezz'ala d'attacco e ha qualità». E' così ingestibile? «E' giovane e deve capire che è fortunato a fare questo mestiere. Che non dura molto".