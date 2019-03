Hanno fatto rumore le parole di Gattuso in conferenza oggi ('Il mio futuro ve lo dirò a fine stagione). Andrea Mandorlini le ha commentate a Sky: "Cosa doveva dire Rino? E' navigato, ne ha passate tante, sa che fa parte del gioco. Lo vedo troppo vero per leggergli una cosa che non pensa, credo sia giusto focalizzarsi sulla partita. Ha fatto bene fino adesso, la stagione entra nel vivo, ha una semifinale di Coppa Italia e un finale di campionato, può succedere tutto e il contrario di tutto come diceva il Trap".