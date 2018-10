I numeri son belli anche per questo: perché fanno sognare. Marioha iniziato questa stagione in un modo che nessuno s'aspettava. Ha segnato, ha assistito, ha aiutato a modo suo una squadra che oggi sembra andare perennemente in discesa: e se davanti ha Napoli o Chievo, poco importa. Anzi: soffre pure di più con le ultime della classe. Ma poi la ribalta. Con l'animo di Mario, stavolta pronto a portare a casa il sogno di tutti, specialmente con un inizio così.