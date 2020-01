Debutto con gol. Ma poi è intervenuto il Var... Mario Mandzukic è sceso in campo per fare il suo debutto con la maglia dell'Al Duahil, club qatariota che ha deciso di puntare aull'attaccante mollato dalla Juventus. Titolare contro il Qatar SC, così come Benatia, l'ex 17 bianconero, a pochi minuti dallo scadere, buca Al Hail e fa godere la squadra di casa. Fino a quando non interviene il Var, che annulla il gol del croato, facendo così terminare la partita 0-0. Gioia strozzata in gola, per Mandzukic. Che ha tanta voglia di giocare, e segnare, dopo mesi a guardare gli altri.