Il croato, da ieri ufficialmente all’Al Duhail, ha scelto Instagram per dire addio ai colori bianconeri., dopo una prima parte di stagione da separato in casa in seguito all'esclusione dalla lista Champions. Parole importanti per chi nomina ma soprattutto per chi non nominache assieme ad Allegri e Marotta hanno portato il croato a Torino nell'estate del 2015, pochi mesi dopo la sconfitta in finale di Champions contro il Barcellona a Berlino.Questo il post pubblicato da Mandzukic: “, ma spero abbiate visto la mia passione per questo club e per questa squadra in ogni singola partita che ho giocato per la Juventus.- è stato un privilegio giocare per la Juventus eRingrazio tutti i compagni che ho avuto in queste stagioni - ho davvero apprezzato ogni singola battaglia con voi e abbiamo vinto la maggior parte di queste battaglie! Non dimenticherò tutte le vittorie e i trofei, frutto della nostra qualità, del duro lavoro e dello spirito di squadra. Un grande grazie anche allo staff che lavora dietro le quinte - allenatori, staff medico, fisioterapisti e ogni altra persona che si preoccupa che i giocatori della Juventus siano nelle migliori condizioni per avere successo. Infine, il ringraziamento più grande per i meravigliosi tifosi che sono la vera ragione per cui il club e così grande e vincente - ho apprezzato davvero molto il sostegno che mi avete dimostrato fin dal primo giorno. Concludendo, ho sempre cercato di dare il massimo per i Bianconeri, vi auguro il meglio!