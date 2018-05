Secondo La Gazzetta dello Sport, c'è uno strano rapporto tra Max Allegri e Mario Mandzukic. Una relazione di "amore e odio" sviluppata in questi anni alla Juventus, perché "prima si detestano, poi si riabbracciano, come se ognuno dei due avesse bisogno dell'altro per imporre la propria legge sul campo. E infatti, quando ha saputo che Allegri sarebbe rimasto, Mandzukic non ha più chiesto di andar via".