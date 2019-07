Bayern Monaco e Borussia Dortmund corteggiano Mario Mandzukic. L'attaccante della Juventus non sembra rientrare nei piani di Maurizio Sarri e ha mercato in Germania, dove ha già giocato e vinto, in particolar modo coi bavaresi ha alzato al cielo anche una Champions League.



Come riporta Sky Sports, il classe '86 non vuole vestire la maglia del Dortmund, preferendo i bavaresi, dove ha un grande estimatore in Uli Hoeness. Prima, però, vuole convincere il nuovo allenatore bianconero. Sì, perché la priorità è restare alla Juve.