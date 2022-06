Una partita tra vecchie glorie, una tribuna improvvisata, e il fango che rende quasi impraticabile il campo da gioco. No, non siamo ad Acerra, quando Diego Armando Maradona giocò una partita di beneficenza diventata famosa., e tra coloro che corrono e si divertono c’è un ragazzo che la prossima stagione giocherà in una delle più forti squadre d’Europa, il Bayern Monaco:, uno che in carriera ha vinto praticamente tutto, ma che non dimentica le sue origini e soprattutto non dimentica i meno fortunati., in Ligue 2, e la stagione successiva si trasferisce al Salisburgo, dove vince Campionato e Coppa nazionale segnando 45 gol in 87 partite. Viene ceduto al Southampton dove affina le sue qualità di attaccante rapido e abile nel dribbling, attirando su di sé le attenzioni delle big d’Europa., diventando il calciatore africano più pagato di sempre. Il suo: 1 Premier League, 1 Coppa d’Inghilterra, 1 Coppa di Lega, 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 Mondiale per club.Nominato Calciatore Africano dell’anno nel 2019, con la sua Nazionale vanta 90 presenze e 33 reti, record assoluto. Vince la Coppa d’Africa nel 2021., costruendo scuole e fornendo loro cibo e vestiti. Preferisco che il mio popolo riceva un po’ di ciò che la vita mi ha dato”, ha affermato in un’intervista di qualche tempo fa. Ha patito la fame, fatto i lavori più umili e ha giocato a piedi nudi: questo l’ha spinto ad aiutare chi non può permettersi nulla o quasi, fornendo loro cibo, libri, e vestiti. Ha fatto costruire un ospedale, un piccolo stadio, finanziato una borsa di studio per i ragazzi più meritevoli., e di quando la mattina andava a pulire i bagni della Moschea che frequentava abitualmente. Prima del grande calciatore, c’è da ammirare la grande persona che è Sadio Mané: un uomo allergico alle telecamere e ai riflettori, che non esibisce, che non ama il lusso ma che è felice quando aiuta la sua gente.nel giorno del suo addio al Liverpool.Nel Bayern continuerà a competere a grandi livelli, ma le vittorie più belle le ha già ottenute fuori dal campo.