Sadio Mané nicht im Kader gegen Hoffenheim. — FC Bayern München (@FCBayern) April 13, 2023

Ilprova a placare la bufera dopo il clamoroso scontro tra. I due sono arrivati alle mani dopo la sconfitta dei bavaresi in casa delnell'andata dei quarti di finale di Champions League, con il senegalese che ha colpito al volto il tedesco. Ora arrivano le sanzioni da parte del club bavarese.- Il Bayern ha infatti diramato un comunicato ufficiale, nel quale ha reso note le proprie decisioni:all'Allianz Arena, in programma sabato, e. Il tutto per "la cattiva condotta" dopo la gara di Champions. Una sanzione light, basterà per chiudere la vicenda?