Mangala, l'intermediario: 'Vuole l'Italia, sondaggio del Napoli reale!'

È Orel Mangala il primo nome per il centrocampo del Napoli. Gli azzurri vogliono portarlo ai piedi del Vesuvio in questa sessione di mercato. A parlare dell'affare ci ha pensato Enrico Sposato, intermiediario dello stesso Mangala. Queste le sue parole ai microfoni di Radio CRC:



“L’accelerata del Napoli? Il mercato di gennaio è condizionato alla situazione economica dei club, ma il Napoli sta facendo tanto. Mangala potrebbe fare benissimo al Napoli, ha tanta voglia di Italia e nelle condizioni giuste può dare un supporto determinante al Napoli che davanti conta già tante eccellenze. C’è la possibilità di trovare una soluzione che sia valida per tutti, al momento si è in una posizione di stallo: il sondaggio del Napoli è reale e c’è la possibilità di trovare una soluzione. Il ragazzo apprezza l’Italia ed il Napoli e conosce tanti calciatori che militano lì. Traorè ad esempio, è vicino a Orel che è un nazionale belga e il Napoli avendo avuto Mertens, conosce il carattere dei calciatori che arrivano dal Belgio! C’è poco da convincere il ragazzo che apprezza la piazza sia dal punto di vista sociale che tecnico, ci sono tutte le condizioni affinché l’affare si sblocchi, al momento è ancora tutto fermo, ma la trattativa si può sbloccare da un momento all’altro. Mangala è un tuttocampista perchè ha qualità e quantità. Si spende tanto sia in fase difensiva che offensiva, è bravo negli inserimenti e nell’interdizione. E’ tenuto in considerazione dagli allenatori perchè è flessibile e sa adattarsi ai vari contesti tattici. Mangala è felice per Ngonge che ha fatto un passo importante della sua carriera arrivando a Napoli e farsi notare sui social commentando un suo post fa trasparire tanto, più di quanto io possa dire. Io sono a Roma, quando ci saranno le condizioni adeguate per tutti, magari l’affare si sbloccherà, ma la volontà del giocatore di arrivare in Italia c’è tutta”.