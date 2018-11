Seguocon grande attenzione e da molto tempo, cioé almeno da quando allenava il, ovvero il 2004, l’inizio del secondo millennio.. Da c.t. degli azzurrini, Mangia ha raccolto 14 vittorie in gare ufficiali, un pareggio e tre sconfitte. Poi se ne è andato in serie B () perché la Federcalcio gli offriva uno stipendio ridicolo. Poteva fare meglio, cioé tornare in serie A, da dove lo aveva cacciato il diabolicoche ad agosto 2011 gli affidò ile a dicembre glielo tolse, nonostante Mangia avesse fatto venti punti in quindici gare. Sarà perché è sacchiano (in principio era il 4-4-2), sarà perché ha fatto la gavetta (Tritium, Ivrea, Valenzana), sarà perché si è imposto da giovane e sconosciuto (a Palermo lo aveva portato il ds, Sogliano, e allenava la Primavera), ma a me Mangia sta così simpatico che lo stimo a prescindere.: “A me lo disse, ma quando la possibilità era sfumata, quando la porta si era chiusa, ammesso che sia mai rimasta aperta. Di certo non sono rimasto deluso perché, avendolo saputo dopo, non ho avuto neanche il tempo di pensarci”.“Se ricordo bene deve essere stato il. Tutto nasce nel momento in cuiha la possibilità di passare dal Milan alla Roma. In casa Milan c’erano idee differenti:, ma l’allenatore sembrava risoluto ad andare. Il presidenteche, però, giocava ancora.. Non so se alla fine mi avrebbero offerto davvero la panchina, fatto sta che Allegri rimase”.“All’inizio mi sono portato l’allenatore in seconda e il preparatore atletico. Poi il presidente voleva un preparatore che si dedicasse al recupero post gara e mi disse: chiama un italiano. Più avanti mi ha chiesto un video analista e mi ha detto: porta un italiano. Infine se ne è andato il preparatore dei portieri e lui ha insistito con un altro italiano. Adesso nello staff siamo in nove. A maggioranza italiana, visto che l’ha voluto il presidente, poi due romeni e un bulgaro”.“Io ho sempre parlato in inglese, adesso mi arrangio anche con il romeno. Però l’italiano lo capiscono quasi tutti. Pigliacelli, il portiere, è ovvio, ma anche tanti calciatori che sono passati da noi”.“I primi tre-quattro club sono paragonabili alla alta serie B italiana o a quelle squadre che lottano per salvarsi in serie A. Cluj e Steaua Bucarest (Fcsb n.d.r.) sono le più forti, anche perchè hanno mezzi rilevanti”.“Consolidarci al vertice della classsifica in modo da lottare stabilmente con il Cluj e la Steaua. Questo è l’obiettivo sportivo, ma ce n’è uno anche economico, cioè quello di valorizzare e vendere giocatori. Noi abbiamo un budget di 6 milioni e mezzo di euro, ma quest’anno abbiamo venduto calciatori per 5 milioni e mezzo”.“In Russia, allo Slavia nella Repubblica Ceca, in Belgio al Genk, anche in Cina. Abbiamo qualche giovane molto interessante, tre dei nostri sono anche in Nazionale, il resto gioca all’estero”.“Una realtà nella quale si può fare calcio. Se si parla di progetti, si comincia a realizzarli. I primi soldi che si spendono sono in genere per il centro sportivo, campi, palestre, attrezzature moderne e di qualità. Quello è il punto di partenza. Poi viene lo stadio. Noi ne abbiamo uno di livello europeo da trentamila posti, bellissimo. Si avverte che c’è legame tra amministrazione pubblica e club”.“Ottimi, si capisce. Io mi interfaccio unicamente con lui, perché non vuole direttori sportivi. A volte è un po’ faticoso mettersi nell’ottica di fare il dirigente, ma è bello vedere che quanto promesso viene rispettato per intero”.“Non escludo niente, ma vivere all’estero mi piace. Dopo l’esperienza con l’Under 21, forse perchè si viaggiava molto, avevo maturato l’idea di provare a fare l’allenatore in un contesto diverso dall’Italia. Avevo il limite della lingua, ma l’inglese mi ha aiutato e il resto sta venendo da solo”.“Certamente. E sto bene perché sono in una società che vuole crescere e step by step si pone degli obiettivi. L’importante è evitare la stagnazione, se ci si ferma, non mi diverto”.“Non ho neanche il coraggio di pronunciare la parola progetto. E non dico nemmeno che mi interesserebbero solo offerte dalla serie A”.“Piuttosto una cosa. Prima di lasciare il Craiova e un presidente come quello che ho, dovrei pensarci bene, ma molto bene. Ripeto: qui si può ancora fare calcio e un allenatore chiede solo questo”.@gia_pad