Jordan Pickford showing more fight out on the drink than he and his #Evertonfc team mates have all season!#pickford #skysports #mondaynightfootball pic.twitter.com/vwLLzRwwrL — The Betting Edge (@thebetting_edge) 1 aprile 2019

Everton have confirmed they are investigating claims Jordan Pickford was involved in a scuffle outside a bar in Sunderland at the weekend #CapitalReports pic.twitter.com/BA1hLSOpic — CapitalLivNews (@CapitalLivNews) 2 aprile 2019

Quarto alcon l'la scorsa estate, nella storia dell'come secondo giocatore più pagato, in quello del calcio inglese come portiere britannico più caro di sempre. Oggi, però, Jordanfa parlare di sé per qualcosa che è successo fuori dal campo e non in quel rettangolo verde dove è riuscito a conquistarsi la maglia numero 1 della nazionale dei Tre Leoni.Tornato a, lì dove è cresciuto calcisticamente, Pickford è stato preso di mira da alcuni tifosi del Newcastle fuori da un pub. Se i primi cori di scherno, come "braccino corto" e "dita di burro" hanno fatto sorridere, col giocatore che si è concesso qualche selfie coi fan, è cambiato tutto quando è stata presa di mira la sua fidanzata: il portiere dei Toffees ha perso il controllo, scagliandosi contro chi pronunciava quelle parole, provando a rifilargli qualche pugno. Ci sono volute tre persone per allontanarlo e portarlo via.