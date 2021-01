E come si potrebbero risolvere? Sono queste le risposte contenute nel “”, il primo documento di stampo legale che racconta alcune delle difficoltà regolamentali che frenano lo sviluppo del settore. Il Manifesto, promosso dall'Oe dai legal partner iscritti al suo network, è il primo tentativo di portare all'attenzione degli stakeholder istituzionali e non i punti da normare per uno sviluppo armonioso del settore.I temi trattati all'interno del Manifesto sono scaturiti dal primo Esports Legal Forum organizzato dall'OIES, e sono i principali punti critici che stanno frenando la crescita del settore, soprattutto a livello di business.Il Manifesto Legale Esports è il primo manuale legale che rappresenta una bussola per chi vuole conoscere e capire come orientarsi nell'attuale mercato italiano. È un lavoro redatto in logica propositiva e aperta: ogni questione analizzata contiene anche una proposta per risolvere le problematiche poste all'attenzione.Alla redazione del Manifesto Legale Esports hanno partecipato i legal partners iscritti al network dell'OIES, nello specifico (e in ordine alfabetico per studio legale): Giulio Coraggio, Partner- Head of Technology and Gaming Sector di DLA Piper, Marco Galli, Senior associate e coordinatore practice Esports dello studio legale Gattai, Minoli, Agostinelli & Partners, Luca Giacobbe, Partner dello Studio Legale Giacobbe Tariciotti & associati, Manuela Magistro, of Counsel dipartimento di diritto sportivo dello Studio Legale Lexant, Luca Pardo, Founding Partner Ontier Italia, Carlo Rombolà, Founder Studio Legale Rombolà & Associati.Grazie a questo lavoro, l’Osservatorio Italiano Esports conferma il suo ruolo di leader sugli aspetti di monitoraggio e di aggregatore dei principali studi legali che si stanno posizionando in questo settore."Gli aspetti normativi diventeranno sempre più centrali nello sviluppo del settore Esports in Italia - commentano Luigi Caputo ed Enrico Gelfi, co-fondatori dell'OIES - Senza un intervento su norme e regolamenti, ci sarà sempre un freno alla crescita del settore e al coinvolgimento di brand. Il “Manifesto Legale Esports” è un lavoro aperto e propositivo, che attraverso la condivisione delle competenze cerca di portare all'attenzione del pubblico i principali punti su cui intervenire, con idee e proposte. Questo approccio è il tratto distintivo dell'OIES, che continua ad attrarre le migliori energie positive che vogliono contribuire alla crescita degli Esports in Italia".