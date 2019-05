Tra le squadre che andranno incontro a una profonda rivoluzione, dopo una stagione decisamente al di sotto delle aspettative, c'è anche la Roma. Consumatisi gli addii di Claudio Ranieri in panchina e quello di Daniele De Rossi in campo, il club giallorosso è pronto a ripartire da Gian Piero Gasperini, artefice della clamorosa qualificazione alla Champions da parte dell'Atalanta, e dall'ennesimo ribaltone a livello di mercato. Il mancato accesso alla competizione europea più importante indurrà il patron Pallotta a varare la linea del risparmio per quanto concerne gli ingaggi più pesanti: oltre al capitano, il prossimo a salutare sarà Edin Dzeko, già in parola con l'Inter per ereditare il ruolo di Icardi, mentre è ancora tutta da definire la posizione di Kostas Manolas.



PAROLE D'ADDIO - Il centrale greco classe '91 ha un contratto con la Roma fino a giugno 2022 e una clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Nelle ultime settimane il suo nome è stato ripetutamente accostato a Juventus e Napoli in Italia e all'Arsenal all'estero e a porre seri dubbi sulla sua permanenza ci ha pensato il diretto interessato che, dalla mixed zone dell'Olimpico in occasione dell'ultimo turno di campionato contro il Parma, ha parlato in questi termini: "Non lo so se rimarrò qui". Il club giallorosso è pronto all'ennesima ripartenza e, come ormai avviene da diverse stagioni a questa parte, il rischio che a salutare Trigoria siano altri pezzi da novanta è sempre più concreto.