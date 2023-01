Laresta in attesa. Aspettando le motivazioni della sentenza sul caso plusvalenze, che ha portato laa decidere per la penalizzazione di 15 punti per la Juve (insieme alle inibizioni per ex dirigenti), il procuratoreCome raccontato negli ultimi giorni,(definita in un comunicazione ufficiale come una rinuncia a quattro mensilità) per la definizione di un risparmio contabile. Nei fatti la rinuncia è stata a una mensilità, con una serie di scritture private per riconoscere nelle stagioni successive gli stipendi rimanenti.