Curiosa storia che arriva da Mantova. Il protagonista è Giancarlo Baraldi, tifoso milanista e impiegato del Comune di Mantova. Come riporta La Gazzetta di Mantova, Baraldi è stato più volte denunciato da un ristoratore della zona (di fede rossonera anche lui), con il quale nel 2014 l'uomo aveva avuto un lungo battibecco sull'allenatore toscano, che in quel periodo era da poco passato alla Juve. Il ristoratore, insieme ad altri avventori abituali, aveva criticato Allegri, scatenando le ire di Baraldi, proseguite poi nel tempo con una certa invadenza: si parla di continui sms, post-it lasciati sulla porta del locale e biglietti nella posta. Uno stalking in piena regola, insomma: per il 29 gennaio è prevista la sentenza.