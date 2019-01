Bresciana doc, soubrette, modella, calendar girl, Manuela Ferrera è una delle donne più richieste dello showbiz e sui social dove il suo profilo instagram è letteralmente esploso negli ultimi giorni. Le forme sono invidiabili e non sono passate e non passano inosservate. Intervistata da Brescia Oggi Manuela ha raccontato di aver conquistato Cristiano Ronaldo: "Mi ha notato in un servizio e mi ha scritto facendomi i complimenti" e ha anche promesso di spogliarsi in caso di vittoria della Champions League della Juventus: "Se vince la Champions faccio come la Ferilli con lo scudetto della Roma". Un motivo in più per supportare le italiane in coppa?