L'allenatore del Manchester United Erik ten Hag ha parlato così delle voci di mercato su Cristiano Ronaldo: "Non è in vendita. Abbiamo pianificato un piano insieme e non vedo l'ora di lavorare con lui. Sono ben informato, la situazione non è cambiata e ha anche un'opzione per la prossima stagione. Se potrebbe rimanere anche il prossimo anno? Sì".