Diego Armando Maradona non ci sta. Dopo l'eliminazione della Colombia negli ottavi di finale del Mondiale contro l'Inghilterra, il Pibe de Oro si è confessato durante la trasmissione "De la mano del diez": "La Colombia ha subìto una rapina monumentale. L'arbitro Geiger, che è statunitense, conoscerà le regole del baseball, non certo quelle del calcio. È un ladrone, il fallo l'aveva fatto Kane e invece lui ha dato rigore contro i colombiani che hanno perso senza aver alcuna colpa. Perché non ha chiesto l'intervento del Var?".



SU COLLINA E INFANTINO - "Bisogna chiedere scusa al popolo colombiano, gli arbitri li sceglie Collina che è stato a sua volta nominato da Infantino che avrebbe dovuto liberare la Fifa dalla corruzione e dai ladri ma in questa partita abbiamo visto tutto il contrario: la Fifa è ancora vecchia e truccata. Ero commosso quando mi aveva detto che avrebbe liberato la Fifa dal marciume, e invece".