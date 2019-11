dopo le settimane di protesta nella capitale La Paz in seguito alle polemiche relative ai presunti brogli nel corso delle ultime elezioni politiche, che lo hanno visto vincitore lo scorso 20 ottobre. Il 59enne ex fuoriclasse del Napoli e della nazionale argentina, attuale allenatore del Gimnasia, ha postato su Instagram una sua foto con Morales insieme a un messaggio di sostegno: "Mi rammarico per il, in particolare per il popolo boliviano, e per Evo Morales, una brava persona che ha sempre lavorato per i più poveri", le parole del 'Pibe de Oro', che ha sempre avuto simpatia per altri leader del Centro e Sud America, come il cubano Fidel Castro e il venezuelano Hugo Chavez.