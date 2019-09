Diego Armano Maradona si presenta al Gimnasia: "Alleno i colori più belli del mondo, porto nel cuore questa gente. Poi dall'altra parte c'è una cricca che mi ha tirato giù per le palle, e io questo non lo perdono a nessuno".



Il riferimento è all'altra squadra di La Plata, l'Estudiantes di Juan Sebastian Veron, accusato di avergli remato contro durante l'esperienza del Pibe de Oro come ct dell'Argentina.