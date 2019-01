È stata una notte di grande paura in Argentina per Diego Armando Maradona. Il Pibe de Oro è stato ricoverato a Buenos Aires per un'emorragia gastrica e ha tenuto tutti in grande apprensione. Oggi però sono arrivate delle rassicurazioni importanti tramite il suo profilo facebook per le sue condizioni.



I MOTIVI DEL RICOVERO - Ricoverato nella clinica Olivos in Argentina, l'emorraggia è dovuta a uno dei due bypass che il Diez si è fatto impiantare in passato ma ora è stato dimesso e, come fa sapere il suo avvocato, tornerà presto ad allenare i Dorados.​



TRANQUILLI - "Voglio ringraziarvi per i messaggi di incoraggiamento. Mi dispiace che vi siate preoccupati senza motivo. Voglio dirvi che non è successo niente, che sto bene. Oggi mi prendo cura dei miei nipoti Benja, Dieguito Mattia, e di mio figlio Diego Fernando. Mando un bacio a tutti"