Napoli ha pianto per giorni la scomparsa del suo idolo Diego Armando Maradona e si appresta a onorare il suo ricordo nel migliore dei modi. Entro una settimana, come ha annunciato il sindaco De Magistris, si procederà all'intitolazione del "San Paolo" al Pibe de Oro e l'amministrazione comunale ha fatto sapere che si farà carico di trovare un luogo, all'interno del museo dello stadio per ospitare tutti i cimeli lasciati dai tifosi nelle ultime ore.



Sin dal momento dell'ufficialità della morte del fuoriclasse argentino, arrivata circa alle 16 ora italiana, l'esterno del "San Paolo", in particolare la zona alle spalle della Curva B, è diventato meta di pellegrinaggio per tutti coloro che hanno voluto lasciare un segno tangibile del loro affetto per Maradona. "Abbiamo subito individuato e attrezzato un grande locale all’interno dello Stadio per conservare tutte le dimostrazioni di amore per il nostro immenso Diego che tantissima gente ha deposto all’esterno della Curva”, è quanto fanno sapere gli assessori al patrimonio Alessandra Clemente, all’ambiente Raffaele del Giudice e allo sport Ciro Borriello.