Diego Armando Maradona Junior, figlio della leggenda del calcio mondiale, parla a El Larguero della sfida tra il Napoli e il Barcellona, con Lionel Messi che mette piede per la prima volta nello stadio che fu di Diego: “Messi è molto meglio di Ronaldo, ma non si può comparare a Maradona perché non si può comparare il terrestre con l'extraterrestre. A Napoli mio padre è Dio”.