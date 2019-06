Diego Armando Maradona lascia i Dorados. "Motivi medici" la motivazione ufficiale, con il Pibe de Oro che abbandona così la squadra di seconda divisione messicana per dedicarsi alle due operazioni chirurgiche a spalla e ginocchio.



"Insieme abbiamo stupito il mondo, abbiamo dimostrato che il calcio è tutta una questione di passione e di cuore, sarai sempre un Dorado, grazie per tutto Diego" il saluto del club messicano. Prima divisione sfiorata, nessun problema fuori dal campo: in molti pensavano che con Maradona a Sinaloa, cuore del narcotraffico, la ricaduta era dietro l'angolo. Invece no, addio solo per motivi medici.