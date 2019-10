Intervistato dal Corriere dello Sport, l'attuale allenatore del Gimnasia La Plata e storica bandiera del Napoli, Diego Maradona, ha parlato del futuro di Dries Mertens che lo ha da poco scavalcato nei marcatori all time del club.



IL RECORD - "Non ci casco. Per me non è stato un dispiacere. Anzi, l’ho applaudito, Mertens. Quando ha fatto gol ho pensato al Napoli in vantaggio e non certo a me. ​Io le vedo tutte, le partite; soprattutto quelle di Coppa dei Campioni. Col Salisburgo è stata emozionante, non bellissima, ma bella perchè quando si vince è sempre bello".



IL RUOLO - "Si è dovuto inventare centravanti? Non è così, lui è nato centravanti ma non lo sapeva. Tutti quei gol non li può fare uno che non è attaccante nell'anima, oltre che nel piede".



DRIES ABBASSA LE PRETESE! - "​Verso l'addio? Mi piacerebbe fare qualcosa affinché questo non accada. ​A Mertens posso dire che se è giusto e sacrosanto per un professionista cercare sempre più ricchi ingaggi, è vero anche che in nessun altro angolo del mondo si sentirebbe amato, rispettato, coccolato e importante come a Napoli".



IL RINNOVO - ​"Allora, caro presidente, questo ragazzo non fartelo scappare. Ha più di trent’anni, lo so, ma corre e gioca e fa gol con le freschezza e l’entusiasmo di un ragazzo. Poi, se proprio dovesse andare via, sappia Mertens, che a La Plata nel mio Gimnasia un posto per lui ci sarà sempre".