Il Mattino svela la confessione fatta da Diego Armando Maradona a Stefano Ceci, il suo assistente partenopeo: "Ma io non ho dubbi: il mio cuore è con Napoli e i napoletani, soprattutto in questa difficile sfida. Messi? Spero che non faccia grandi giocate a Napoli. Leo è un grandissimo talento, bravissimo ragazzo, ma vogliono caricarlo ingiustamente di un peso. Lui deve fare la sua carriera e la sua vita, sapendo che è il più grande calciatore in circolazione. A cosa servono questi paragoni che si fanno da quasi vent’anni? Ho un bellissimo ricordo su di lui nel periodo della Seleccion, era un divertimento vederlo in allenamento e in partita. Panchina? Non avrei mai un dubbio tra Napoli e Barcellona".