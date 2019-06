Diego Armando Maradona torna in clinica, questa volta del sonno. Gravi problemi di insonnia per El Pibe, colpa dello stress per le liti familiari con la ex moglie Claudia e le figlie Dialma e Giannina, e allora l'argentino si è rivolto a un noto neurologo di Buenos Aires, Claudio Waisburg: come riferisce Il Mattino, Maradona è sotto studio dal punto di vista neurologico, mentre viene indotto in un lungo sonno per trovare il farmaco più adatto. Maradona aveva confidato all'amico-avvocato Matias Morla: "L'ultima volta che ho visto le ragazze è stato quando mi hanno chiesto dollari. Da tempo non riesco a dormire, non dico che le mie figlie stanno svuotando una banca ma vogliono alterare la realtà, la mia vita. Io ero sul punto di morire e loro acquistavano appartamenti a Miami".