Il solito Maradona. A soli due giorni dalla notizia delle dimissioni presentate da tecnico del Gimnasia La Plata, l'ex fuoriclasse argentino ha nuovamente stupito tutti, facendo la più classica delle inversioni a U. Annunciando il suo ritorno in panchina con un post su Instagram: “Mi rende molto felice annunciarvi che resto il direttore tecnico del Gimnasia. Voglio ringraziare tutti i tifosi e i giocatori, perché tra di noi abbiamo raggiunto l'unità politica del club. Grazie per i vostri messaggi, grazie per il sostegno e per la manifestazione di ieri con 50 gradi di temperatura. E grazie al bimbo che mi ha chiesto: “Diez (Dieci) torna!”.



Maradona aveva rimesso il mandato nelle mani della società a causa della complicata situazione del presidente Pellegrini, che rischia di non essere rieletto e al quale il Pibe è particolarmente legato.