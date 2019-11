"Diego Armando Maradona non è più l'allenatore del Gimnasia La Plata". L'annuncio è stato dato dal presidente del club argentino, Gabriel Pellegrino, che ha spiegato a Radio La Red: "Diego era arrivato per unire e non per dividere". Il riferimento è alla diatriba interna alla società, che ha convinto l'attuale presidente a non candidarsi alle prossime elezioni.



Grazie all'ultima vittoria per 3-0 sul campo dell'Aldovisi, Maradona ha fatto risalire la squadra dall'ultimo al terzultimo posto in classifica. Nella prossima partita di campionato argentino contro l'Arsenal Sarandì andranno in panchina i due tecnici della formazione riserve: Leandro Martini e Marian Messera, ex centrocampista del Catania in serie B nel 2004.