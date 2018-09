L'allenatore del Cagliari, Rolando Maran, ha commentato ai microfoni di Dazn la sconfitta per 2-0 subita contro l'Inter a San Siro.



PARTITA POSITIVA - "La prova c'è stata, giocare a Milano con l'Inter non è semplice come fargli gol perché è una squadra solida. Ma abbiamo fatto la partita che volevamo, nella ripresa li abbiamo costretti a rincorrerci. La partita è stata sempre in equilibrio, la squadra ha interpretato la gara come volevo, con sacrificio".

BARELLA - "Ha un dinamismo e una tecnica incredibile, poi vive per la prestazione. Ha il carattere giusto, farà una grande carriera".