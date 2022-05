Intervistato da Sky, l'ex allenatore di Chievo e Cagliari, Rolando Maran, ha espresso la propria opinione in merito



"L'Inter ha confermato il percorso iniziato da Conte, che aveva portato a casa uno scudetto. Ha dato continuità con Supercoppa e Coppa Italia, è ancora in corso per lo scudetto. Il lavoro della società sta dando i suoi frutti. La Juventus, invece, sta ricostruendo, forse avevano messo in conto che quest'anno sarebbe potuta andare così. Ma la sua storia impone di dover sempre provare a vincere. L'Inter è riuscita a crescere nella stagione, è merito dell'allenatore".