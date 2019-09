Rolando Maran, allenatore del Cagliari, a Sky Sport ha commentato la vittoria dei suoi contro il Genoa: "Abbiamo voluto prenderci questa partita con tutte le forze. Il merito va a tutta la squadra, sono felice per il gruppo e per la nostra gente che ci fa sentire forti".



SIMEONE - "Incarna lo spirito di questa terra e di questo club, di questa città. Simeone incarna il Cagliari: dobbiamo essere questi, superare ogni difficoltà o gap tecnico. Lui nonostante sia qui da poco è stato bravissimo".



JOAO PEDRO - "Mi sembra che la coppia con Simeone funzioni benissimo. Ha interpretato benissimo il ruolo".



IL GOL DI JOAO - "Io volevo solo che segnassero, non mi interessava chi segnasse tra lui e Ionita".



PAVOLETTI - "Non avevamo previsto la coppia Simeone-Pavoletti".



CASTRO - "Sa che deve dare tutto per il Cagliari, il Pata ha caratteristiche uniche per noi. Sa sempre cosa fare lì davanti, in quel ruolo è perfetto".