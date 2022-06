Dopo le voci dei giorni scorso che volevano la Fiorentina in trattativa con il Real Madrid per Luca Jovic, quest’oggi arrivano nuove conferme: dopo che nei giorni scorsi il giocatore aveva acceso l’entusiasmo dei tifosi viola con un semplice mi piace all’account del club gigliato su Instagram, adesso l’affare sembra essere più che una semplice ipotesi di mercato.



A confermare che la trattativa è in corso è anche Marca, che nel pomeriggio ha parlato di un forte interesse manifestato dai dirigenti viola nelle scorse ore. Al momento però, come riportato dal portale iberico, si tratterebbe soltanto di un mero sondaggio visto che ai Blancos ancora non sono arrivate offerte ufficiali. La sensazione è che l’operazione possa essere portata a termine grazie all’intervento dell’agente del serbo Fali Ramadani, già in buoni rapporti con la dirigenza viola: Vincenzo Italiano e Nikola Milenkovic sono due degli ultimi affari portati a termine con il noto procuratore. Visti i costi, del cartellino e dell’ingaggio, è possibile il reiterarsi dell’operazione fatta la scorsa estate con Alvaro Odrizola: prestito annuale, questa volta con una partecipazione dei viola nel pagamento dello stipendio del giocatore.