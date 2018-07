Con una nuova prima pagina dedicata a Cristiano Ronaldo, Marca apre anche oggi: "Se valgo 100 milioni, vuol dire che non mi vogliono", il virgolettato attribuito a Ronaldo. "Cristiano crede che il prezzo fissato per lui era un invito ad andarsene via. Decollano le azioni della Juve, se insiste per andare via il Real lo aiuterà a partire".