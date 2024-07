Marca - Milan, gelo con l'Atletico Madrid per l'affare Morata: cosa è successo

LaLiga comunica al club que la cláusula de rescisión de Álvaro Morata ha sido depositada, por lo que el delantero finaliza su vinculación con nuestro club.



Suerte, Morata.



ℹ️ https://t.co/fnbndWKAAW

per salutare un calciatore capace, tra alti e bassi, di collezionare qualcosa come 154 partite con la maglia dell’Atletico Madrid e realizzare 58 gol., dopo che il giocatore ha comunicato la sua volontà di accettare la proposta sportiva ed economica del- quadriennale, con opzione per un’altra stagione stagione, a 5,5 milioni - e di liberarsi attraverso il pagamento della clausola rescissoria da 13 milioni di euro presente nel suo contratto. Anzi, la stampa spagnola ed in particolare l’edizione odierna di Marca calcano molto la mano sul risentimento espresso dalla società madrilena nei confronti dei rossoneri per la gestione dell’operazione.- Premesso che, che soltanto il 2 luglio scorso pubblicava un messaggio sui propri canali social dichiarando la voglia di restare nella capitale spagnola per vincere un trofeo salvo accordarsi col Milan nei giorni immediatamente successivi, gli stati maggiori della formazione allenata dal Cholo SimeoneE di aver successivamente provveduto a diffondere il comunicato ufficiale dell’ingaggio del calciatore classe ‘92 anche in questo caso senza farlo sapere preventivamente all’Atletico.quando seduti allo stesso tavolo ci sono due club di portata internazionale e l’argomento è il futuro di un giocatore importante che abbia nel suo contratto la possibilità di cambiare squadra attraverso il pagamento di una clausola.da quella evidenziata oggi da Marca:sia per poter spalmare il costo su più annualità, sia per non fare uno sgarbo nei confronti della dirigenza dell’Atletico.