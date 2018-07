La prima pagina di Marca, quotidiano da sempre molto vicino al Real Madrid, offre nuovi scenari sulla trattative tra Juventus e Cristiano Ronaldo: i bianconeri hanno in tasca il sì del ragazzo, che avrebbe addirittura dato la sua parola al patron Andrea Agnelli. Secondo Marca, però, il Real Madrid chiede l'intera clausola per farlo partire, vale a dire 1 miliardo, e non i 100 milioni di cui si è discusso in questi giorni.