Intervenuto a Plaza Deportiva, il tecnico del Valencia, Marcelino, ha esaltato la prestazione fornita dalla sua squadra.



“Se giocheremo a questo livello per tutta la stagione, saremo sicuramente all'altezza dei nostri obiettivi. L'Inter è una rivale molto forte, una squadra che giocherà in Champions e che ha investito 200 milioni in acquisti. Abbiamo sofferto poco e abbiamo creato occasioni da rete, questo mi riempie di soddisfazione. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, ma ci sono delle cose da migliorare“.