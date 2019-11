Parla del suo futuro Marcelo in un'intervista al canale YouTube, ​Qué partidazo ma non si sbilancia: "Sarò legato al Real Madrid per tutta la vita però oggi non penso a cosa farò in futuro. Preferisco pensare a breve termine. Sono ancora lontano dalla fine della mia carriera. Credo che i calciatori che tornano in Brasile devono essere ancora a un buon livello. Se mai tornerò in patria voglio farlo bene, giocando ai livelli che sto garantendo qui".