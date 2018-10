In casa Real Madrid non dimenticano Cristiano Ronaldo. A parlare del suo addio e del trasferimento alla Juventus è stato questa volta Marcelo, anche lui accostato ai bianconeri: "Finire le vacanze e tornare alla routine del Real Madrid senza trovare Cristiano è stata una sorpresa per noi, pensavamo che non se ne sarebbe andato via. Abbiamo giocato insieme nove anni, lo rispetto sempre come professionista e lo ammiro come persona. Siamo diventati grandi amici, ma la vita continua e tutti sappiamo cosa fare. Ognuno ha i suoi obiettivi e i suoi problemi. Come scherzavamo nel club, non serve piangere: uno arriva e un altro se ne va. Il Real Madrid è molto grande, anche Cristiano lo è, ma il Real è più grande di ogni giocatore, ha una storia impressionante. Cristiano ha contribuito a renderla ancora un po' più grande, ma i giocatori cambiano squadra, smettono, mentre il Real resta e ci sarà sempre".