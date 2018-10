Intervistato in Mixed Zone da Cadena Ser in Spagna, il terzino del Real Madrid, Marcelo, ha allontanato le voci di mercato che circolano su di lui e il possibile interessamento della Juventus.



MERCATO - "Non ho mai ascoltato offerte, io sono felice al Real Madrid ed esulto indicando lo scudo del club per questo motivo".



CRISI REAL - "Noi non abbiamo mai parlato di crisi. Il vostro intento è quello di danneggiare la squadra, questo è come la penso. Non so se lo fate per invidia o perchè non sapete giocare a calcio'