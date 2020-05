Intervenuto ai microfoni di Sky, Luca Marchegiani parla di Julio Cesar e del periodo vissuto insieme al Chievo, prima dell’approdo del portiere brasiliano all’Inter.

“Ho un ricordo bellissimo di quei 5 mesi passati insieme al Chievo. Per me è stato un privilegio accogliere Julio Cesar in Italia. Abbiamo condiviso gli allenamenti e una fase di adattamento che per lui è stata comunque importante. Ha capito quello che era il calcio italiano, tanto è vero che poi arrivando all’Inter nel giro di poche partite è riuscito a scalzare un portiere straordinario come Toldo. La sua qualità era quella di rimanere sempre pronto e lucido nel momento in cui l’Inter aveva bisogno di lui, è questa la caratteristica del portiere di una grande squadra. Lui era il portiere che nella prestazione di grande rendimento sapeva tirare fuori il miracolo. Era un portiere di grandissimo intuito“.