Emerge un retroscena sulla scelta di Claudio Marchisio di lasciare la Juventus rescindendo il suo contratto poco prima della chiusura del calciomercato estivo in Serie A.



"NON SONO FINITO" - Il centrocampista italiano, secondo il Corriere Torino, parlando con alcuni amici ha confessato: "Non sono finito! Voglio una squadra vera”. Marchisio è infatti rimasto deluso perchè la sua volontà era quella di rimanere almeno per un altro anno prima di dire addio, ma il rapporto con i bianconeri si è lentamente usurato fino alla rottura.



CHE FUTURO? - Che futuro ora? L'ex Juventus ha tante richieste, ma ancora nessuna che lo convinca. Dall'Atletico Madrid passando per Monaco e Nizza, ma anche le piste estere che portano negli Stati Uniti con Montreal Impact e New York City FC. E in Italia? Lui ha sempre dichiarato di non voler vestire una maglia diversa da quella della Juventus in Serie A, ma la rottura è stata brusca e la scelta di svincolarsi prima della chiusura del nostro mercato lascia aperta anche questa opzione.