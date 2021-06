Siamo arrivati ad attaccare anche la nostra #Nazionale (convocazioni, battute e altro)

Non c'è limite a nulla.

Dobbiamo esser vicino alla nostra squadra, che rappresenta il nostro Paese!

Forza @azzurri

Date tutto quello che avete, fateci sognare!!! #EURO2020 — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) June 2, 2021

Claudio, ex calciatore tra le altre dellae della Juve, affida a Twitter una riflessione sulle recenti critiche arrivate al ct Mancini per le convocazioni per il prossimo Europeo: "​Siamo arrivati ad attaccare anche la nostra Nazionale (convocazioni, battute e altro). Non c'è limite a nulla. Dobbiamo esser vicino alla nostra squadra, che rappresenta il nostro Paese! Forza Azzurri ! Date tutto quello che avete, fateci sognare!!! Euro 2020".