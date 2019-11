L'ex centrocampista della Juventus, Claudio Marchisio ha concesso una lunga intervista a Tiki Taka su Canale 5 in cui parla a tutto tondo dell'attuale Serie A della sfida a distanza fra la formazione bianconera e l'Inter allenata dal suo ex-allenatore Antonio Conte.



LOTTA SCUDETTO - “Questa è stata una giornata particolare: la Juve ha ottenuto una grande vittoria a Bergamo soffrendo molto, poi è venuta fuori la qualità dei grandi giocatori”.



DE LIGT - “Ho visto il suo talento importante, è stato un po' attaccato ma con l'Atalanta ha dimostrato il suo grande valore”.



CONTE - “L'energia di Antonio la si vede nei giocatori in campo. Ormai sarà lotta a due. L’Inter sta trovando grande anima ed equilibrio”.



MARCHISIO EDITORIALISTA - “Ho sempre voluto dimostrare un lato diverso da quello del giocatore, non avendo più allenamenti e partite ho più tempo di seguire tante cose con molta curiosità”.