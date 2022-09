Un buon secondo tempo ma loro hanno rallentato molto. C'è differenza — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 6, 2022

Sicuramente. Per meriti suoi e soprattutto perché se ti tirano tanto in porta sei preso in causa.

I problemi rimangono e il coraggio di provare a riprenderla (con i cambi soprattutto) non si sono visti.

Il nostro gol arriva grazie a #donnarumma che esce malamente. — Claudio Marchisio (@ClaMarchisio8) September 6, 2022

Fra i commenti degli addetti ai lavori suspicca quello di, bandiera bianconera e attuale commentatore. Nelle ore del post partita, su Twitter, l'ex centrocampista bianconero ha pubblicato due post dal contenuto molto significativo, sulla Juve e sul suo atteggiamento in campo. In un post, Marchisio scrive: "". E poi, in un altro post, il Principino ribadisce il concetto in altri termini: "".