, classe 1986 dello, per anni bandiera della Juventus, è alle prese con l'ennesimo guaio fisico della seconda parte della sua carriera. L'ex centrocampista della Nazionale (55 presenze e 5 reti) scrive ai suoi fan su Instagram: "Far parte del gioco significa mettere in conto gli infortuni. Continuare a farne parte significa rialzarti ogni volta e dimostrarti più forte degli incidenti di percorso. Anche questa volta mi rialzerò, perché ho ancora voglia di far parte del gioco, perché il vostro affetto rende tutto più semplice e soprattutto perché, operata anche questa, le ginocchia sono finite".